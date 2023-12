Euro 2024 | Malagò | ' girone difficile ma gli azzurri contro avversari forti danno il meglio'

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - "Ildell'Italia? Penso che le parole di Spalletti siano inconfutabili, poi mi sembra che la storia dell'Italia abbia dimostrato che più giochiamo con avversare qualificate più tiriamo fuori ildi noi stessi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, a margine dell'iniziativa 'Costruire il modello sportivopeo basato sui valori, dal basso verso l'alto: un mezzo per favorire l'inclusione e il benessere sociali dei giovanipei' allo Spaziopa a Roma.

Altre News in Rete:

Esenzione canone Rai 2024: requisiti e scadenze per la domanda

Esenzione canone Rai: requisiti e scadenze per la domanda Canone Rai: l'importo in bolletta scende a 70Esenzione canone Rai, chi non paga Tutti gli esoneri previsti Esenzione ...

Euro 2024, urna sfortunata per l'Italia: Azzurri con Spagna, Croazia e Albania - Sportmediaset Sport Mediaset

Euro 2024, Italia con Spagna, Croazia e Albania. Tutte le date degli azzurri La Gazzetta dello Sport

Taxi volanti a Roma, prima rotta attiva entro fine 2024

I taxi volanti potrebbero cominciare a viaggiare nei cieli di Roma entro la fine del 2024, con una prima rotta che collegherà ... si prevede che raggiungerà gli 1,85 miliardi di euro nel 2030, quasi ...

Abodi: "L'Italia non si preoccupi del girone Euro '24"

"Il girone dell'Italia Una squadra come la nostra non deve preoccuparsi del girone, ma del percorso. In fondo ci presentiamo da Campioni d'Europa.