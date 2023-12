Esposito critica Insigne | “Ha preferito i dollari canadesi al Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il conduttore Paoloha commentato le recenti dichiarazioni di Lorenzoa Sky Sport, non tralasciando qualche frecciata di troppo. Nel corso di un’intervista a SKY, l’ex attaccante del, ora al Toronto, Lorenzo, ha dichiarato che, se fosse stato solo per lui, non avrebbe mai lasciato la squadra partenopea. Il giornalista Paoloha risposto alle affermazioni dell’attaccante mettendo in luce alcuni retroscena del passato.ha sottolineato il suo contributo nella crescita di, ricordando: “Questo giovanotto deve molto al sottoscritto se nel 2012, quando era solo un giocatore di serie B, fu convocato nel ritiro deldi quella estate e da lì poi diventò Lorenzonegli anni a ...