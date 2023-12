(Di martedì 5 dicembre 2023), conosciuta come It’s the conscious mom su Instagram, ha condiviso lasegreta che dice a sé stessa e ai suoi figli ogni giorno: “Puoi essere arto, ma non puoi essere cattivo”. Queste parole, infatti,no lei e i suoia processare la: innanzitutto ricordando a se stessi che, anche se si è arti, non è lecito essere cattivi con chi ci circonda. Secondariamente, imparando che è importante affrontare le situazioni in maniera calma e controllata. “Penso che gli adulti abbiano bisogno di sentire questapiù deia volte, perché alla fine loro imparano da noi, giusto?”, ha dettoa commento del video, spiegando come ...

Altre News in Rete:

Erin's Artist Residency in Sicily, organized by Erin Morrison gofundme.com

Smart Speakers for November 24 with Genevieve Tomney, Erin Morrison and Bruce Arthur Newstalk 1010 (iHeartRadio)

Erin Morrison condivide la frase che aiuta i bambini a elaborare la rabbia

Erin Morrison ha condiviso su Instagram la frase che dice ai suoi bambini ogni giorno per aiutarli a processare la rabbia. Ecco qual è.

Mom shares important phrase to help kids (and adults) process anger—and it’s brilliant

Erin Morrison, who goes by @itstheconsciousmom on Instagram, shared a reel that reveals a phrase she uses on a daily basis to help both her kid and herself process anger: “You can be mad but you can’t ...