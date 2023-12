Enrico Mattei e Piano Mattei non sono parenti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 dicembre 2023) La scelta di evocarne il nome è coraggiosa, ma difficile da capire: siamo in un altro mondo, un'altra era. Servono risorse immense, l'Italia da sola non fa strada. Serve l'Europa, con un ente simile alla Bers dopo il crollo dell’Urss, perché la crisi dell’Africa è un problema davvero grave per l'Europa