“Enorme rischio di attentati” | l’Ue alza l’allerta terrorismo per chiese e mercatini di Natale

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Il livello di minaccia terrorista nella maggior parte dei Paesi membri delè alto”. Il campanello d’allarme lo ha suonato la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson. La politica svedese ha lanciato un monito su possibili attacchi terroristici, dopo quanto avvenuto in Francia, preannunciando ulteriori misure per l’imminente periodo natalizio. “Con la guerra tra Israele e Hamas e la polarizzazione nella nostra società, con le prossime festività natalizie, c’è undi attacchi terroristici nell’Unione Europea. L’abbiamo vista di recente a Parigi, purtroppo l’abbiamo vista anche prima”. Un allarme serio, soprattutto perché la Johansson ha annunciato che metterà a disposizione ulteriori 30 milioni di euro per la protezione, ad esempio, dei luoghi di culto”. Particolare attenzione pere ...