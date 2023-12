Energia | dal Governo via libera alle nuove norme sul mercato tutelato

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Viadel Consiglio dei ministri alla nuova disposizione normativa sulnel settore della fornitura dielettrica. “La decisione – secondo quanto comunica Palazzo Chigi – è in linea con gli impegni assunti nell'ambito della terza rata del PNRR, e si è resa necessaria per garantire un graduale e informato passaggio allibero”.Circa quattro milioni e mezzo di famiglie ‘vulnerabilì continueranno a usufruire di forniture dielettrica a prezzi calmierati anche a seguito dellalizzazione del, prevista dal Legge n. 124 del 2017 e dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti nel 2021 come condizione per il pagamento della terza rata. Per le altre ...