Emergenza alberi in X Municipio | in ritardo partono potature su principali strade

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 dicembre 2023) IlX ha dato il via a una serie di interventi di bonifica e potatura deglilungo le, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Parte la potatura deglinelledel XI lavori attualmente in corso riguardano viale dei Romagnoli, con attività di diserbo e bonifica dei fianchi laterali. Il presidente della commissione mobilità, Leonardo Di Matteo, ha organizzato un sopralluogo insieme ai comitati di quartiere per verificare l’andamento degli interventi, evidenziando che questi seguono l’intervento di sfalcio già effettuato in altre zone del. Azione per riportare la sicurezza stradale in X ...