Elezioni comunali Firenze 2024 | Sara Funaro candidata a sindaco del Pd

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Niente primarie aper la scelta del successore delDario Nardella:, assessora al Welfare del Comune, è stata indicata ufficialmente dall'assemblea del Pd comeper la corsa alla poltrona di primo cittadino del capoluogo toscano nella primavera del. La candidatura diha ottenuto 137 voti favorevoli, mentre 24 sono stati i contrari e 8 gli astenuti. I sostenitori dell’ex assessora Cecilia Del Re si sono battuti fino all’ultimo per le primarie. Sul nome di, ha spiegato il segretario del Pd cittadino Andrea Ceccarelli, c'è stato "un consenso largamente condiviso, pari al 74% delle persone sentite durante le consultazioni" che hanno preceduto l'assemblea di ieri sera al circolo di San ...

