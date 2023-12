Ederson | «Dobbiamo migliorare l’atteggiamento Testa al Milan»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le parole del centrocampista dell’Atalantadopo la sconfitta contro il Torino per 3-0 tra rammarico e frustrazione Ai canali ufficiali della società, il centrocampista dell’Atalantaha rilasciato queste dichiarazioni. «E’ stata una partita difficile, ma serve ripartire.lavorare soprattutto sulcercando di fare di più per vincere: dispiace tantissimo per la squadra. Abbiamo fatto tanti errori, serve alzare il livello. Serve pensare aldovelavorare molto. Ripartiamo tutti insieme».