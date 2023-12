EA Sports FC 24 Obiettivi Evoluzioni Occhio Ai Dettagli Requisiti

(Di martedì 5 dicembre 2023) Electronic Arts ha rilasciato gliEvolutions che permettono di sbloccare una carta specialeAiper la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite gliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 3 Gennaio. Potrete riscattare la carta del giocatore che soddisfa irichiesti completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Osserva la straordinaria potenza degli oggetti Radioattivi, con oggetti giocatore selezionati in possesso del nuovo profilo intesa Radioattivi che assegna loro legami club, nazione e campionato extra, sbloccando nuove opportunità per creare una rosa in Ultimate Team! Gli oggetti giocatore Radioattivi con un’intesa ...

