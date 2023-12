“E ora te lo dico” Grande Fratello | Beatrice sbotta in diretta contro Cesara | pubblico senza parole

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nella serata del 4 dicembre è andata in onda una nuova puntata del. ELuzzi ha avuto da ridire conBuonamici, infatti in pienaha bacchettato l’opinionista. Tutto è nato quando c’è stata la lite tra Bea e Giuseppe Garibaldi, infatti l’attrice ha attaccato sia il concorrente che suo padre perché li ritiene maschilisti. Il bidello ha anche pianto e poi offeso la coinquilina, dandole della ‘brutta bast***”. Parlando sempre di quanto accaduto al, come ricostruito dal sito Novella 2000,Luzzi prima di parlare diBuonamici ha detto a proposito della questione Garibaldi: “Dirmi che ‘lei ha detto frasi piccanti’ voleva raccontarmi di una persona che era contraria e ...

Altre News in Rete:

Sci alpino, Brignone: 'L'anno scorso volevo dire basta, ma non ero pronta a lasciare queste emozioni. Ora mi diverto'

Ma seche invece non voglio smettere, allora no, 'sei vecchia'. Quindi non so, decidetevi. Finché avrò voglia continuerò'.

La versione di Ilary Blasi: «Ora dico la mia verità» Tv Sorrisi e Canzoni

Ilary Blasi e le rivelazioni in Unica: il caffè con un altro, il ... Vanity Fair Italia

Dimarco e il gesto dell’orologio che fa arrabbiare il Napoli

Nella foto di gruppo scattata nello spogliatoio al termine della partita vinta dall’Inter per 3-0 contro il Napoli il dito puntato sul polso del terzino ha scatenato la polemica tra le opposte tifoser ...