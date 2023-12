“È incinta del nuovo compagno” Scoop doppio sulla conduttrice tv | anche il matrimonio già fissato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Latv in dolce attesa. È il sito Dagospia a lanciare la bomba di gossip su una coppia, famosa da entrambi i lati, da poco uscita allo scoperto. Non solo un bebè in arrivo, mala voglia di fare sul serio con unche, stando a quanto riporta Dato, dovrebbe celebrarsi il prossimo agosto. Insomma, nonostante la loro storia d’amore sia iniziata da poco, dalle ultime indiscrezioni la relazione tra il volto televisivo e uno degli chef italiani più famosi procede a gonfie vele. Al momento, da parte della presentatrice non è arrivata alcuna conferma o smentitasoffiata pubblicata dalla testata diretta da Roberto D’Agostino. Di certo ci sono però le dichiarazioni rilasciate da entrambi poco tempo fa, quando la loro storia d’amore è diventata di dominio pubblico.”Mi sono innamorato, non ...