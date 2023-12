“È finita | sono loro” Roberto e Fabrizia trovati morti | la coppia di coniugi era dispersa

Altre News in Rete:

I 10 migliori libri di Telmo Pievani

...sostiene in modo eloquente che gli stessi difetti del nostro genoma e del nostro cervello... impegnandosi in profonde discussioni con Jacques Monod sulla naturadell'esistenza. Questo ...

Motta dopo Lecce-Bologna: "La partita era finita. Sono sfortunato con Nasca, il Var...." Sky Sport

Fiera Fredda: un bellissimo fine settimana e non è finita! IdeaWebTv

Bambini in ospedale. Libro bianco Fiarped con 6 proposte per riformare l’assistenza pediatrica. “Mai più ricoverati in reparti per adulti”

Oltre 100 mila minori ogni anno in Italia vengono assistiti in reparti non pediatrici. Negli ultimi tre anni oltre 3 mila minori ricoverati in terapie intensive per adulti: quasi 1 su 2 05 DIC - Mai p ...

Ruba alla Rsa centinaia di migliaia di euro: procuratrice delle suore rischia il processo

Ha sottratto alle case di un ente religioso centinaia di migliaia di euro per acquisti privati. Una procuratrice speciale rischia di finire a processo con l’accusa di truffa e appropriazione indebita.