Dumfries a riposo in Inter-Udinese | due alternative per Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Con la probabile assenza di Denzelcontro l’– in attesa degli esami in programma oggi – per Simoneè possibile una doppia alternativa. Che vede coinvolti sia Juan Cuadrado, che Yann Bisseck. RECUPERO IMPORTANTE – Oggi si dovrebbero scoprire nel dettaglio le condizioni di Denzel, dopo il problema che lo ha costretto alla sostituzione in Napoli-. In casa nerazzurra c’è ottimismo, ma in ogni caso è difficile pensare che Simonesia disposto a rischiarlo contro l’, in vista anche degli importanti impegni contro Real Sociedad prima e Lazio poi. Per fortuna del tecnico, il recupero di Juan Cuadrado può tornare utile in quest’ottica. Rientrato nella sfida contro la Juventus, il colombiano ha fatto vedere ottimi spunti sia ...