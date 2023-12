Due lezioni da imparare sulla liberalizzazione del mercato elettrico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il dibattito che nelle scorse settimane si è sviluppato attorno alladelha visto esperti e decisori divergere come non mai. La maggior parte degli esperti che sono intervenuti sul tema, sia pure da prospettive differenti, ha gettato acqua sul fuoco: molti sono favorevoli alla piena apertura del, ma coloro che per varie ragioni non lo sono non vi vedono certo un rischio drammatico per le tasche dei consumatori. Insomma, non è a gennaio e non è per la transizione al(relativamente più) libero che le bollette impazziranno. Al contrario, i politici hanno fatto a gara a spararle sempre più grosse e a fare scarica-barile di una riforma che, invece, servirà ad ampliare le opportunità di scelta dei consumatori. Della questione ci siamo occupati ...