Dove è finito Giambruno? Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente da Cologno Monzese

Leggi su tvzap

(Di martedì 5 dicembre 2023) Personaggi tv. Che fine ha fatto Andrea? Come è la sua nuova vita dopo la separazione dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni? In un articolo su «Il Foglio» e rilanciato da vari siti online, tra cui «Dagospia», sono state snocciolate alcune importanti novità sul giornalista. Il quotidiano racconta come il conduttore si aspetti un grande rientro, mentre secondo «le parrucchiere di» il rapporto con la leader di FdI «non è proprio». (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Giorgia Meloni e Andrea: l’indiscrezione bomba sulla loro relazione Leggi anche: Andrea, la collega lo difende ed esplode la polemicaAndrea? Le...