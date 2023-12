Doppio colpo per il Napoli | è sfida al Milan

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Calciomercato, la dirigenza è al lavoro per mettere a segno unper Mazzarri: rinforzi in difesa e a centrocampo Con la panchina affidata nelle mani di Walter Mazzarri, la dirigenza delpuò cominciare a pianificare l’oramai imminente calciomercato di gennaio. Manca meno di un mese all’inizio delle trattative. Gli azzurri non dovrebbero effettuare grosse operazioni, ma solo qualche rinforzo qua è là, per puntellare i reparti numericamente in difficoltà. Sopratutto a margine dell’emergenza infortuni che, nelle ultime settimane, ha riempito l’infermeria del Konami Training Center di Castel Volturno. In particolare, gli infortuni di Zanoli, Olivera e Mario Rui hanno costretto Mazzarri a ricercare soluzioni alternative sulle fascia laterale sinistra. Contro l’Inter ha giocato Natan terzino ...