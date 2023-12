Dopo il flop della Schlein il Pd molla le Primarie | a Firenze correrà Sara Funaro | con l’incubo Renzi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023)la fallimentare esperienza delleche incoronarono lo scorso anno Elly, spaccando il partito anche grazie ai voti di chi non votava Pd (e alla luce degli attuali sondaggi sulla segretaria…), asi è tornati ai vecchi metodiPrima Repubblica. Una bella riunione tra i notabili del partito, un voto blindato e comunicatone finale dai toni trionfalistici. La scelta del successore del sindaco Dario Narè caduta così su, assessore al Welfare del Comune, indicata ufficialmente dall’assemblea del Pd come candidata per la corsa alla poltrona di primo cittadino del capoluogo toscano nella primavera del 2024. La candidatura diha ottenuto 137 voti favorevoli, mentre 24 sono stati i ...