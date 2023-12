Dobbiamo rivendicare il diritto di non tollerare gli intolleranti

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Al direttore - "La falsità spicca il volo e la verità la segue zoppicando", recita un famoso aforisma dello scrittore irlandese Jonathan Swift (1667-1745). Tre secoli fa questa affermazione era un’iperbole, oggi invece descrive bene i social media. Tutte le piattaforme che amplificano contenuti provocatori rischiano di fare da cassa di risonanza alle notizie false. E, come è noto, una storia falsa ha molte più probabilità di diventare virale rispetto a una vera. Ciò vale in tutti i campi – economia, terrorismo e guerra, scienza e tecnologia, intrattenimento e politica. In Rete ci sono quasi due miliardi di siti web e più della metà della popolazione mondiale naviga in Internet: ogni secondo nel mondo vengono inviati oltre due milioni e mezzo di messaggi di posta elettronica e vengono effettuate settantamila ricerche su Google. Le fake news sono parte integrante della Rete, invadono le ...