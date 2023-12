Dipendenza psicofarmaci | Corte Suprema Usa chiamata a decidere sulla responsabilità penale del colosso Purdue Pharma

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 5 dicembre 2023), uno dei colossi farmaceutici statunitensi, ha deciso di offrire sei miliardi di dollari di risarcimento per concludere migliaia di cause avviate dai familiari di persone morte per ladagli, tra cui l’OxyContin. Laesaminerà ora il caso che stabilirà se i proprietari dell’azienda, la nota e influente famiglia Sackler, potrà godere dell’immunità legale e quindi chiudere il contenzioso attraverso un semplice risarcimento aziendale, oppure rispondere direttamente in tribunale nei prossimi anni davanti a migliaia di cause. La situazione giudiziaria Delle 130 mila persone che hanno denunciato la compagnia, non tutte hanno accettato l’accordo economico. Una delle ragioni principali è che dei sei miliardi proposti solo 750 milioni sarebbero ...