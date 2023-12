Diletta Leotta | nuova foto di famiglia con la piccola Aria e Loris | scopri gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione Dicembre è arrivato! E anche perè giunto il momento di godersi la suain tranquillità. Ecco infatti uno scatto conKarius e la. Lasi è potuta finalmente riunire nella casa di Milano: l’atleta è spesso lontano per lavoro e la conduttrice esprime o la mancanza nei suoi confronti. Passeranno il ponte insieme? La casa è già addobbata alla perfezione e la coppia è in pieno relax sul divano. Come avranno reagito i suoi follower? Le ...