Di Lorenzo non molla per lo scudetto | “Possiamo ancora farcela”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Anche Giovanni Diè stato premiato nella miglior squadra della scorsa stagione. Il capitano, poi, ha voluto ringraziare Spalletti. Il Gran Galà del Calcio si è tinto d’azzurro Napoli. Sono tanti i giocatori del Napoli che hanno ricevuto diversi premi questa sera per quanto di buono fatto nella passata stagione. I giocatori azzurri che sono stati premiati sono Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka, Victor Osimhen e Giovanni Di. Oltre a loro, sono stati premiati anche Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Dici crede: “lottare per lo” Il capitano azzurro, Giovanni Di, ha ricevuto il premio per essere stato inserito nella miglior squadra della passata stagione. Dipremiato al Gran Galà ...