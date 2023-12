Di Lorenzo | «Con l’Inter risultato da buttare Prestazione positiva»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Ditorna sulla sconfitta del Diego Armando Maradona controai microfoni di Dazn. SCONFITTA – Dici crede ancora: «Sicuramente ilè da, laè stata. Abbiamo giocato un buon calcio, dispiace non esser riusciti a concretizzare situazioni pericolose o le occasioni create. Ci lascia questo tanta delusione, dobbiamo restare tanto uniti per cercare di cambiare le cose. C’è stato un atteggiamento positivo, dobbiamo ripartire da lì. Il pubblico anche conci ha dato spinta fino all’ultimo secondo, dispiace non raccogliere punti in casa. Il campionato è lungo, ci sono partite davanti. La distanza è ampia, vogliamo giocarci lo Scudetto fino alle ultime ...