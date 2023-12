Dg Ama | ‘a Natale oltre 15mila tonnellate in più | pronti per gestirle'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Labitalia) - ‘'I punti chiave del piano sono quelli di garantire il servizio ordinario e potenziare le attività che riguardano il presidio delle utenze non domestiche, con il raddoppio del ritiro degli imballaggi di cartone, grande attenzione agli ingombranti con l'apertura di un nuovo centro di raccolta e aperture garantite tutti i giorni di festa''. Lo ha detto il dg di Ama Alessandro Filippi durante la presentazione in Campidoglio del piano Ama per il. ‘'Ildi Ama è sempre straordinario perché è ildi Roma, una città complessa. Gia l'8 dicembre sarà un weekend che porterà 300mila presenze a Roma così ilsarà ricco di presenze e di conseguenza di produzione di rifiuti. Ogni anno, e anche quest'anno, avremo una produzione significativa,...