Deadpool 3 | Dogpool e Ryan Reynolds senza maschera nella nuova foto ufficiale

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unaimmagine dal film Marvel mostra Wade Wilson privo della suama in compagnia del suo fedele amico. Dopo aver ufficialmente rivelato la partecipazione diin3, è stata condivisa unaimmagine che ritrae il personaggio in compagnia del Wade Wilson di, stavolta peròl'iconicarosso e nera.sarà una delle tante varianti diche appariranno nel prossimo threequel del Marvel Cinematic Universe. Originariamente conosciuto come Mascara X nei fumetti,è un membro delCorps. Condivide molte caratteristiche con il protagonista, tra cui il suo fattore di guarigione rigenerante e la ...