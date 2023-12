(Di martedì 5 dicembre 2023) Il tecnico delRoberto Deha parlato del proprio futuro in conferenza stampa: "Di solito lavoro per essere felice e divertirmi...

De Zerbi allontana il ritorno in Italia: 'Parlo col Brighton di rinnovo. Ecco cosa cerco'

Commenta per primo Il tecnico del Brighton Roberto Deha parlato del proprio futuro in conferenza stampa: 'Di solito lavoro per essere felice e divertirmi e mi sento molto bene a Brighton. Ho un ottimo rapporto con i giocatori, con il club, con ...

Dall'Inghilterra - Napoli e Real Madrid su De Zerbi: c'è una clausola, i dettagli

A fronte degli interessamenti di Napoli e Real Madrid per Roberto De Zerbi, il Brighton ha deciso di attivarsi.