DAZN | gli ascolti della 14ª giornata | Napoli-Inter oltre 2 milioni

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023)14ªduedi spettatori, Monza-Juve sopra al milione, Udinese-Verona maglia neraha reso noti glidell’ultimadi Serie A. Prima per spettatori la sfida del Maradona tra, con più di duedi spettatori. Completano il podio Monza-Juve, sopra il milione e Sassuolo-Roma a quasi 800 mila. Maglia nera per Udinese-Verona, che non arriva a 80 mila. 01/12/23 MONZA-JUVENTUS 1.003.01802/12/23 GENOA-EMPOLI 269.26102/12/23 LAZIO-CAGLIARI 473.58002/12/23 MILAN-FROSINONE 556.51703/12/23 LECCE-BOLOGNA 240.70103/12/23 FIORENTINA-SALERNITANA 199.91203/12/23 ...