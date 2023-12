D’Amato AZ | In piazza per solidarietà al personale sanitario

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Oggi (Martedì 5 dicembre 2023) sono inSanti Apostoli pera medici, infermieri eche manifestano in numerose piazze italiane. Ieri eroi, oggi colpiti dalla manovra del Governo. Non è civile un Paese che non investe sul proprio Sistema. Azione ha presentato proposte concrete con le relative coperture per modificare la finanziaria. Occorre portare l’Italia al pari degli altri grandi Paesi europei. Basta pannicelli caldi, serve un vero e proprio piano Marshall”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio, durante il Sit-in inSanti Apostoli in difesa della Sanità pubblica. (Com/Red/Dire)