Dallo spazio un Manifesto per la Terra | torna il New Space Economy European Expoforum

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 dicembre 2023) "Non c'è un pianeta B". Aprono a Fiera di Roma la 3 giorni di forum il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega allo, Adolfo Urso, e la Vicepresidente ASI, Elda Turco Bulgherini Unper laperché per l'umanità "Non esiste un pianeta B. Parte da questo appello l'edizione