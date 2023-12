Dall' antica arte dei mosaici bizantini nasce il presepe Vaticano dell' aula Paolo VI

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Orsoni Venezia 1888 pcipa alla realizzazione dei presepi vaticani di Roma, in Piazza San Pietro ed in Sala NerviVI, affiancando Fondaco Italia, ideatrice e curatrice del progetto legato alla natività presso la Santa Sede, la prima realizzata con il coinvolgimento di aziende private. L'unica fornace a fuoco vivo a Venezia – che utilizza le stesse tecniche dal 1888 per produrrein foglia d'oro 24 carati, ori colorati e smalti in più di 3.500 colori, dai rossi imperiali ai blu Madonna fino ad una gamma che conta più di 120 toni differenti per i colori degli incarnati – ha realizzato le tessere per ilin Sala Nervi – in allestimento in questi giorni – che sarà svelato il 9 dicembre: 4,5 mq di smalti di cui il 5% di tessere in foglia d'oro 24 carati. “La tradizione musiva – ...