Dakar 2024 | quali italiani parteciperanno? I piloti già annunciati

(Di martedì 5 dicembre 2023) Siamo ad un mese esatto dal via ufficiale della. La corsa più dura del mondo prenderà il via proprio il 5 gennaio e si disputerà ancora una volta in Arabia Saudita con un prologo e 12 stage che porteranno la carovana da Alula a Yanbu, in vista di una edizione quanto mai complicata, con le dune del deserto e tantissimi chilometri che metteranno alla frusta i. Non mancherà la pattuglia italiana al via della. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i nostri portacolori. MOTO Paolo Lucci (KTM) Cesare Zacchetti (Kove) Francesco Catanese (Honda) Gioele Meoni (KTM) Fabio Lottero (KTM) Iader Giraldi (KTM) Tiziano Interno (Rally POV) AUTO Maurizio Gerini co-pilota di Laia Sanz Cesare Rickler del Mare, Aldo Di Lorenzo e David Di Lorenzo (meccanico) del team #636 TH-Trucks Team Enrico ...

