Da Torino | “De Laurentiis contro Massa | vuole influenzare Juve-Napoli”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Padovan critica Deper le reazioni sull’arbitraggioin-Inter, prevedendo effetti su. Nell’ambito del calcio italiano, le reazioni alle prestazioni arbitrali sono sempre state un argomento caldo. Recentemente, le dichiarazioni e le azioni di Aurelio De, presidente del, relative all’arbitraggio di Davidein-Inter, hanno acceso un nuovo dibattito. Giancarlo Padovan, nel suo editoriale su cm.com, lancia una prospettiva provocatoria, suggerendo che le mosse di Depotrebbero avere implicazioni per la prossima partita dellantus. L’Editoriale di Padovan De ...

Altre News in Rete:

Nicolas Higuain: "Vlahovic più completo di Osimhen, pure Spalletti via da De Laurentiis"

Desa che con noi non è stato sempre di parola: non li merita . Pensate a Spalletti: ha ... Aha vinto 3 scudetti, è entrato nella storia del club e del ciclo dei 9 tricolori di fila e ...

Arbitri e Var: perché Mourinho, Ranieri, Motta, De Laurentiis (e non solo) ce l'hanno con loro Corriere dello Sport

Giuntoli e il retroscena sul Napoli: "De Laurentiis ha avuto pazienza..." Corriere dello Sport

Corriere di Torino - Vlahovic ad alta intensità

Su Corriere di Torino: Vlahovic ad alta intensità anche in allenamento: Kean e Milik lo «pressano». Tripletta e sportellate nella seduta a porte aperte di ieri. Una scintillante tripletta in ...

Higuain, il fratello: "De Laurentiis non merita complimenti. Gonzalo aveva dato tutto. Avete visto Spalletti"

De Laurentiis sa che con noi non è stato sempre di parola ... Quando si è presentata la possibilità di andare via e di trasferirsi alla Juve, Gonzalo non ha avuto dubbi. A Torino ha vinto 3 scudetti, ...