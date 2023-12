Da Spalletti a Osimhen | il Calcio Napoli trionfa al Gran Galà Aic

Leggi su 2anews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si è colorata di azzurrola serata di premiazione delAIC, andato in scena a Milano nella sua undicesima edizione. TrionfoalAIC, andato in scena a Milano nella sua undicesima edizione per premiare i migliori della stagione 2022/23. Il club partenopeo ha vinto il premio come