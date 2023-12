Da Ciampino il volo salva vita per una bimba di cinque anni in gravissime condizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 dicembre 2023)urgentedell’Aeronautica Militare decollato dalo scorso 2 dicembre per trasferire una piccola paziente in imminente pericolo di. La bambina, di 5, è stata portata con la massima urgenza al Gaslini di Genova. Trasporto sanitario d’urgenza di una paziente di soli, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari all’Istituto Gina Gaslini di Genova. La, in imminente pericolo di, è stata trasportata con un veliFalcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a, ai Castelli. Aereo dell’Aeronautica dove viaggiava la paziente- ilcorrieredellacitta.comIl...