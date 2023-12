Crosignani | “La psichiatria pubblica sta regredendo” Iniziativa solidale alle Lavanderia a vapore contro il Pasung in Indonesia

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Nel servizio psichiatrico pubblico assistiamo a una regressione. Tante famiglie abbandonate con i malati in casa. Un peggioramento che rientra in quello generale della sanità dove cresce il ruolo dei privati che prima speculano poi curano” A parlare è Annibaleda quella che fu ladel manicomio di Collegno, ora spazio teatrale multifunzionale, sold out per “Vite Inceppate”. “Abbiamo fatto battaglie impensabili, passando da unarepressiva non terapeutica. Una grande conquista da migliorare, ma ora stiamo andando indietro” Ci ha dichiarato con grande pathos lo psichiatra torinese, ora brillante novantenne, che fu con Franco Basaglia uno dei protagonisti di quella rivoluzione della disciplina psichiatrica che ha portato alla chiusura dei manicomi, quasi sempre autentici lager di sofferenza senza ...