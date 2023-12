Covid Italia | contagi raddoppiati in 3 settimane | crescono ricoveri e morti

Altre News in Rete:

Covid, +94% di contagi e +58% di ricoveri in 3 settimane

In rialzo i numeri delin: nelle ultime tre settimane i contagi settimanali sono quasi raddoppiati (+94,3%), crescono i ricoveri in area medica (+58,1%) e in un mese sono stati registrati 881 decessi, quasi ...

COVID: forte impennata di nuovi casi in Italia nell'ultima settimana, ecco la Regione con più contagi iLMeteo.it

Covid in Italia, cabina di regia straordinaria sulle vaccinazioni. Ipotesi Open day nazionali QUOTIDIANO NAZIONALE

Covid, +94% di contagi e +58% di ricoveri in 3 settimane

In rialzo i numeri del Covid in Italia: nelle ultime tre settimane i contagi settimanali sono quasi raddoppiati (+94,3%), crescono i ricoveri in area medica (+58,1%) e in un mese sono stati registrati ...

FONDAZIONE GIMBE * COVID: « NELLE ULTIME 3 SETTIMANE CONTAGI SETTIMANALI QUASI RADDOPPIATI (+94,3%), CRESCONO I RICOVERI IN AREA MEDICA (+58,1%)

In Italia, l’ultima indagine rapida dell’ISS ... Dopo un mese di stabilità, i posti letto occupati da pazienti COVID-19 dal 2 novembre al 29 novembre sono aumentati in area medica da 3.632 fino a ...