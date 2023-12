Covid | Gimbe | contagi quasi raddoppiati in ultime 3 settimane

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Dopo circa un mese di sostanziale stabilità del numero dei nuovi casi settimanali, "da 3consecutive si rileva la progressiva ripresa della circolazione virale. Infatti, dalla settimana 2-8 novembre a quella 23-29 novembre il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), un raddoppio dei. Crescono anche i ricoveri in area medica, +58%". Lo evidenzia il report della Fondazionecon il monitoraggio della situazionein Italia. "Rispetto all'effettiva circolazione virale – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– il numero deiè largamente sottostimato perché il sistema di monitoraggio, dopo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento per i soggetti positivi, poggia in ...