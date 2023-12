Covid e nuova polmonite | il monito dei familiari delle vittime della Pandemia | “Non vogliamo vedere un’altra gestione improvvisata | caotica e creativa”

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Non” commentano così le recenti notizie di cronaca, idel19 dell’Associazione #Sereniesempreuniti Un nuovo virus proveniente dalla Cina e l’innalzamento dei casi di19 in Italia sono il contesto in cui questo martedì si tiene una cabina di regia straordinaria sulle vaccinazionie lo sciopero nazionale di Medici e infermieri. Roberto Burioni recentemente si è così espresso: “Abbiamo un virus che è contagiosissimo. C’è stata una totale rimozione, è come se ilfosse stato dimenticato”....