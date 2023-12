Covid | casi quasi raddoppiati nelle ultime 3 settimane | 881 morti +94% di contagi e 58% di ricoveri Il Gimbe | «Pochi vaccini»

Altre News in Rete:

Covid Italia, +94% di contagi e +58% di ricoveri in tre settimane

( SPECIALE) I numeri Dalla settimana del 2 - 8 novembre a quella 23 - 29 novembre il numero dei nuovisettimanali è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), il tasso di positività dei ...

Covid/ Gimbe: casi raddoppiati e più ricoveri, rilanciare la campagna ... Sanità24

Covid, casi quasi raddoppiati nelle ultime 3 settimane, 881 morti (+94% di contagi e 58% di ricoveri). Il Gimb ilmessaggero.it

Tosse secca che non passa: le possibili cause

Magari non starà simpatica a molti, ma la tosse è una fedele compagna dei mesi invernali con la quale – volenti o nolenti – dobbiamo imparare a convivere. Ora che il coronavirus ci rende inevitabilmen ...

Covid, contagi in diminuzione, ma più posti letti occupati da pazienti con il virus

Contagi in diminuzione, ma più posti letti rispetto alla media nazionale occupati da pazienti Covid, sia in area medica che in terapia intensiva. Questa la situazione del Covid in Umbria secondo il mo ...