Covid-19 | monitoraggio Gimbe | in un mese raddoppiati i ricoveri Cartabellotta | “Potenziare la campagna vaccinale”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo la rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso, che ha evidenziato un aumento del 25,3% dida, anche l’ultimodella Fondazioneconferma un sensibile aumento dei. Dopo undi stabilità, infatti, i posti letto occupati da pazienti-19 dal 2 novembre al 29 novembre, sono più chesia in area medica, passando da 3.632 a 5.741 (+58,1%), sia in terapia intensiva, dove c’è stato un aumento da 99 a 170(+71,7%). Al 29 novembre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazientiè del 9,2% in area medica (dall’1,8% della Basilicata al 10,1% dell’Umbria) e dell’1,9% in area critica (dallo 0% di Basilicata, Marche, Provincia Autonoma ...