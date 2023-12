(Di martedì 5 dicembre 2023) "Faccio i complimenti ano, bello vedere i viola giocare in Europa e in campionato" COLLECCHIO - Vincere il campionato e tornare in A è la priorità in casa. La pensano così tifosi, dirigenti, staff tecnico e giocatori, ma questo non vuol dire che non si tenga allae non si g

Altre News in Rete:

Lazio, Vecino risponde dopo l'esclusione: il messaggio sui social

In casa Lazio tiene banco la vicenda Vecino, il centrocampista uruguaiano dopo l'esclusione replica tramite i socialLa vigilia di Lazio - Genoa di, in programma stasera all'Olimpico per gli ottavi di finale, è stata inaspettatamente movimentata dalla decisione del club biancoceleste di escludere Vecino dai convocati per motivi ...

La Coppa Italia fa gola anche alle big: la vittoria vale 7,6 milioni di euro - Sportmediaset Sport Mediaset

Lazio - Genoa, la lista dei convocati di Gilardino: tante le assenze e tre Primavera aggregati

Il Genoa ha roso noti i convocati per la gara di questa sera contro la Lazio valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tante le assenze per il tecnico Gilardino che dovrà fare a meno degli ...

Coppa Italia: Pecchia carica Parma "A Firenze oltre nostri limiti"

La pensano così tifosi, dirigenti, staff tecnico e giocatori, ma questo non vuol dire che non si tenga alla Coppa Italia e non si guardi con interesse alla sfida di domani in casa della Fiorentina, ...