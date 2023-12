Coppa Italia | Lazio-Genoa 1-0 a fine primo tempo | infortunato Isaksen

(Di martedì 5 dicembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5) è ildegli ottavi di finale in. Si gioca allo...

Altre News in Rete:

Pagelle Lazio - Genoa: i voti ai protagonisti del match di Serie A

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di: pagelle Lazio - Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Genoa, valido per gli ottavi di finale di. TOP: FLOP: VOTI: a fine ...

La Coppa Italia fa gola anche alle big: la vittoria vale 7,6 milioni di euro - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia: Il programma completo degli ottavi di finale

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...

Coppa Italia, Lazio-Genoa. Retegui in campo dal primo minuto

Roma – Tra pochi minuti scenderanno in campo all’Olimpico Lazio e Genoa per gli ottavi di Coppa Italia. Alberto Gilardino decide di schierare dal primo minuto Mateo Retegui. Il centravanti italo ...