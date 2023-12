Coppa del Re | in campo Getafe e Valencia

Altre News in Rete:

Bojinov: 'Ho commentato Juve - Inter. Il livello in campo mi ha messo in difficoltà'

...Bojinov è intervenuto a firenzeviola.it dove ha parlato della sfida fra Fiorentina e Parma in... In questo calcio in cui non ci sono più campioni come potevano essere Totti,Piero o Baggio è ...

Sci alpino, calendario Coppa del Mondo St. Moritz 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 superG e 1 discesa OA Sport

A Val Thorens succede di tutto: fuori tanti big, compreso l'iridato Deromedis, 4 azzurri qualificati

Coppa del Mondo di skicross: nella prima delle due qualificazioni in programma verso le gare di giovedì e venerdì, in campo maschile rimangono esclusi dai ...

Un altro premio a Messi, per 'Time' è 'Atleta dell'anno'

Un altro 'trofeo' per Lionel Messi dopo la Coppa del Mondo conquistata un anno fa in Qatar e il Pallone d'oro, l'ottavo per lui, che gli è stato assegnato a fine ottobre. Adesso per la Pulce arriva ...