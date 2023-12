Coppa del Mondo Paralimpica | Pasquino terza nella tappa in Thailandia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Inizia con una medaglia di bronzo alla sciabola l'avventura di Rossana nell'ultima tappa dell'anno solare del circuito di Coppa del Mondo di scherma in corso di svolgimento in Cina. Negli ottavi di finale la professoressa campana ha superato in un match durissimo e avvincente la cinese Kang con il punteggio di 15-13. Netta invece l'affermazione nei quarti di finale sull'ucraina Doloh, sconfitta 15-6. La sciabolatrice sannita si è arresa solo in semifinale, perdendo contro la cinese Xiao per 15-10, chiudendo così al terzo posto. Con questo nuovo prestigioso risultato Rossana si conferma tra le migliori schermitrici del panorama mondiale conquistando altri punti preziosi per la qualificazione, ormai ...