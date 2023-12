Copertino Simone D’Amico morto in un incidente stradale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lutto a(Lecce).D’Adamo, 29 anni, èin unavvenuto in via Tenente Colaci, mentre era alla guida di una Fiat Abarth. L’è avvenuto in serata nei pressi dalla stazione ferroviaria.D’Adamo, alla guida di una Fiat Abarth, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un altro veicolo parcheggiato e terminando la sua corsa ribaltata su un lato. L’impatto violento non ha lasciato scampo a. La salma diD’Adamo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Fazzi” di Lecce.si stringe commossa nel ricordo del giovane scomparso.

