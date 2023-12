Cop28 | la contraddizione di un mondo contro i combustibili fossili a casa dei produttori degli stessi

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ladi Dubai assume sempre più le sembianze di un fallimento. Siamo a oltre metà del cammino (la conferenza si concluderà il 12 Dicembre) e in nessun documento relativo alle riunioni trascorse si fa cenno al bando totale di. Il dilemma è tutto lì: “phase out” o “phase down”, cioè, “eliminazione” o “riduzione”? La terminologia del testo finale, che darà forma agli impegni che 197 nazioni dovranno mantenere entro il 2025 per contenere entro un grado e mezzo il riscaldamento globale, sarà cruciale. La presenza del termine “phase out” sarebbe il segnale per i mercati e l’industria che l’era deiè finita e che siamo alla vigilia di una rivoluzione copernicana sull’approvvigionamento energetico. Non c’è alcun segnale che questo accadrà. Anzi. Il ministro ...