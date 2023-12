Contro i rischi dell’IA | Meta e Ibm lanciano l’alleanza dei buoni

Leggi su formiche

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Mostrare come i membri stiano usando la tecnologia aperta nell’intelligenza artificiale, in modo responsabile e per un beneficio collettivo”. È con questo obiettivo che è nata l’AI Alliance, l’iniziativa lanciata dae Ibm che intende racchiudere aziende e sviluppatori, per “accelerare l’innovazione responsabile garantendo allo stesso tempo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica”. L’intento è quindi duplice. Da una parte, il gruppo (che racchiude più di cinquanta aziende del calibro di Amd, Cern, Dell Technologies, Oracle, Red Had, Sony Group, Nasa insieme a diversi istituti accademici come Berkeley, l’Università dell’Illinois, di Yale, di Notre Dame, di Tokyo e varie startup) vuole stabilire i paletti entro cui sviluppare i nuovi progetti che abbiano l’IA come strumento dominante; dall’altra, aiutare gli sviluppatori a ...