Conte strappa il testo del salario minimo alla Camera e attacca il governo | “Avete voltato le spalle a 3 | 5 milioni di lavoratori sottopagati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Giuseppehato,, ildella proposta di legge suldopo che è stato bocciato l’emendamento dell’opposizione, in polemica col voto della maggioranza di destra. “Questo gesto proditorio non lo compirete in nome mio e del Movimento 5 stelle. Per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta straccia dellegale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.