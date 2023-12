Contagi-Covid in crescita del 94% | ecco il report E la Liguria è un caso | le cifre

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel giorno della cabina di regia straordinaria convocata da Francesco Vaia, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, sul'ultimo rapporto Gimbe sull'andamento del virus. Dopo circa un mese di sostanziale stabilità del numero dei nuovi casi settimanali, da 3 settimane consecutive si rileva la progressiva ripresa della circolazione virale. Infatti, secondo il Gimbe, dalla settimana 2-8 novembre a quella 23-29 novembre il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), il tasso di positività dei tamponi dal 13,6% al 18,8%, l'incidenza settimanale da 46 casi per 100 mila abitanti ha raggiunto 89 casi per 100 mila abitanti, la media mobile a 7 giorni da 3.469 casi/die il 2 novembre è salita a 7.454 casi/die il 29 novembre. "Rispetto all'effettiva circolazione ...

