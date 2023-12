Consumo di suolo | in Bergamasca persi 103 ettari in un anno | il 12% della provincia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Bergamo. Non si arresta ildinella: in un solosono infatti andatialtri 103, che fsalire a oltre 32mila il totale deglicoperti artificialmente in tutta la(il 12% del totale). È quanto afferma la Coldirettile, sulla base dei dati Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in occasioneGiornata mondiale delindetta dalle Nazioni Unite che si celebra il 5 dicembre. Ildiè un processo che sta proseguendo ininterrottamente da decenni con il risultato che sempre meno terra è disponibile per lo svolgimento dell’attività agricola ...